أخبار التعليم| جامعة عين شمس راعيا بلاتينيًّا اليوم بالملتقى الدولي للجامعات والمنح EDU GATE.. انطلاق مسابقة Triple S بهندسة المطرية جامعة حلوان للعام الخامس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

للعام الخامس انطلاق مسابقة Triple S بهندسة المطرية جامعة حلوان .. اليوم

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية مسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتقام المسابقة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، وتحت إشراف عام الأستاذ الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر ومدير معهد ٱعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان.

البحث العلمي تعلن تفاصيل التسجيل لحضور ندوة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان.. غدا

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية و شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC تعلن أكاديمية جنوب إفريقيا للعلوم (ASSAf) احتفالا باليوم العالمى لحقوق الانسان، عن عقد ندوة حول فيروس نقص المناعة البشرية، وعلاقة العلم والسياسة والإدارة الأكاديمية للقضايا المتعلقة بالسياسات، و وباء COVID والقضايا الحرجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، يتحدث فيها الدكتور سالم صالح عبد الكريم، مدير مركز برنامج بحوث الإيدز في جنوب أفريقيا وأستاذ الصحة العالمية بجامعة كولومبيا، وذلك فى 9 مارس 2022 ( عبر تقنية زووم) من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر ظهرا.

٢٢ مارس … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول المشروعات الممولة دوليا

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



اليوم.. آخر موعد للتقدم الالتماسات بنتائج الترم الأول بـ"تجارة عين شمس"

أكد الدكتور خالد قدي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس انه تم الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الاول لافتا ان نسبة النجاح 98% للشعبة العربى والإنجليزى و99% للفرنسى.

زراعة القاهرة تسلم التابلت لطلاب المستوى الثانى

أعلنت إدارة رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، على طلاب المستوى الثانى المتقدمين لاستلام التابلت المعلنه اسمائهم فى الكشوف السابقة ، التوجه إلى ادارة رعاية الشباب لاستكمال إجراءات الاستلام وتسليم ٢ صورة كارنية و الرقم القومى .

اليوم.. جامعة عين شمس تشارك كراعي بلاتيني في الملتقى الدولي للجامعات والمنح EDU GATE

تشارك جامعة عين شمس كراعي بلاتيني في فعاليات المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب EDUGATE الذي يقام صباح اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلي 10 مارس الجاري.

مسابقة أفضل وسيلة تعليمية تحت رعاية وزير التعليم بالفيوم

نظم مكتب تنمية العلوم بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالتعاون مع الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة أفضل وسيلة تعليمية وأفضل جهاز يخدم البيئة، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.