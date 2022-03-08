مسابقة أفضل وسيلة تعليمية تحت رعاية وزير التعليم بالفيوم

نظم مكتب تنمية العلوم بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالتعاون مع الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة أفضل وسيلة تعليمية وأفضل جهاز يخدم البيئة، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

تم تنفيذ المسابقة بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم بتوجيهات أ. سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وحضور المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم و هشام أبوعوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وفريق العمل بتوجيه عام العلوم بالمديرية والإدارات التعليمية، وايمان محمد أبو الحسب موجه عام العلوم .

تهدف المسابقة إلى ابتكار وسيلة تعليمية تخدم المناهج المقر أ. سماح إبراهيم رة في مادة العلوم باستخدام أدوات بديلة وبسيطة، وابتكار جهاز من إعادة تدوير نفايات البيئة والمحافظة عليها في ترشيد استهلاك الماء أو الكهرباء.

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة (إبتدائي - إعدادي - ثانوي) ونوعيات التعليم المختلفة (عام وفني ) على مستوى الجمهورية.

تم تنفيذ المسابقة وعرض المشروعات المتقدمة على مستوى المحافظة.

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