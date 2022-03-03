عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم تنظم 4 ندوات توعية صحية للوقاية من فيروس كورونا

ندوات التوعية مستمرة
ندوات التوعية مستمرة بمدارس الفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم في الفيوم، 4 ندوات توعية صحية للوقاية من فيروس كورونا بمدارس “بحر يوسف الابتدائية والعروبة الابتدائية، والبارودية، وصلاح البشيهي الابتدائية”.

وتم توزيع 1 كمامة وزجاجة كحول وهدايا لكل تلميذ بالندوة، وكذلك تركيب 4 اسبنسر كحول لكل مدرسة.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (إدارة الطلائع) وهيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا ومؤسسة أجيال مصر (مشروع الوعي حياة)، وبرعاية وتوجيهات الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وأ. سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

 

txt

تعليم الفيوم: زيارة مدارس التأسيس العسكري بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي

 

5d17122a-8876-41a7-87a7-3b7f35d898f0
5d17122a-8876-41a7-87a7-3b7f35d898f0
52d8291b-45f8-4752-93f7-0bf75329f443
52d8291b-45f8-4752-93f7-0bf75329f443
91ae75ae-b571-4bfd-968a-2e757a8407cb
91ae75ae-b571-4bfd-968a-2e757a8407cb

7beed827-0390-42f1-8f7e-76c6130b5af7
7beed827-0390-42f1-8f7e-76c6130b5af7
246df5da-6999-4ad0-8f1c-403b3987f589
246df5da-6999-4ad0-8f1c-403b3987f589
الفيوم ندوات توعية صحية فيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضليل الشعب المصري.. الإعلاميين: استدعاء شريف عامر ومبروك عطيه للتحقيق

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

اختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف بأوكرانيا

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم : حشد كافة الجهود لحملة طرق الأبواب لتلقي لقاح كورونا

محافظ الفيوم: لن نسمح نهائياً بأي تعديات جديدة

رئيس مياه الفيوم يستعرض نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة

جامعة الفيوم تنظم ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة

أنت أقوى من المخدرات.. ندوة بجامعة الفيوم

ختام البرنامج التدريبي للقيادة والتبعية بألسن الفيوم

محافظ الفيوم يناقش خطة استكمال الشراء المركزي الموحد لآلات ومعدات النظافة

بتكلفة 179 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لاستكمال مشروعات الرصف

ترشيحاتنا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

التاسعة والسابعة .. تعديل موعد مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

بعد انتشار الفيديو..الحبس عامين وغرامة 100 الف جنيه تنتظر المتنمر على فتاة معاقة

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

البورصة المصرية تربح 7.2 مليار جنيه بختام تعاملات آخر الأسبوع

ثقة أوروبية في قيادة مصر.. مباحثات مصرية يونانية لمشروعات الربط الكهربائي والغاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

إبرار بحرى وإكتشاف وتحديد الألغام في تدريبات القوات المصرية والفرنسية بالبحر الأحمر

فيديو

هيئة الأرصاد الجوية: لا تنخدعوا بالأجواء الصيفية.. الشتاء ينتهي بعد 15 يوما

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ