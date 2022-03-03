تعليم الفيوم تنظم 4 ندوات توعية صحية للوقاية من فيروس كورونا

نظمت مديرية التربية والتعليم في الفيوم، 4 ندوات توعية صحية للوقاية من فيروس كورونا بمدارس “بحر يوسف الابتدائية والعروبة الابتدائية، والبارودية، وصلاح البشيهي الابتدائية”.

وتم توزيع 1 كمامة وزجاجة كحول وهدايا لكل تلميذ بالندوة، وكذلك تركيب 4 اسبنسر كحول لكل مدرسة.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (إدارة الطلائع) وهيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا ومؤسسة أجيال مصر (مشروع الوعي حياة)، وبرعاية وتوجيهات الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وأ. سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

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