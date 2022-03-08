ارتفاع إصابات كورونا إلى أعلى مستوى في الصين منذ ظهور الوباء

ارتفعت إصابات فيروس كورونا اليومية في الصين، أمس ، إلى أعلى مستوى لها منذ بدء تفشي المرض في ووهان قبل عامين.



ووفقا لصحفة “ديلي ميل”، سجل مسؤولو بكين 526 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بما في ذلك 312 إصابة بدون أعراض، فيما لم يتم نشر أي بيانات عن حالات الوفاة والاستشفاء الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن الصين تتكتم حول انتشار متغير أوميكرون الأكثر قابلية للانتقال ، بعد أن أشارت دراسة إلى أن اللقاح محلي الصنع في البلاد لا يوفر فعليًا أي حماية ضد السلالة.

وأفادت الصحيفة أن مدينة سوتشو ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 6.7 مليون نسمة بجوار مقاطعة شنجهاي ، تخضع حاليًا للإغلاق ، إلى جانب مدينة بايس ، التي يبلغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة بالقرب من الحدود مع فيتنام.

وأشارات الصحيفة إلى أنه تم اتهام بكين مرارًا وتكرارًا بالتلاعب في بيانات إصابات فيروس كورونا الخاصة بها أثناء الوباء لجعل تفشي المرض يبدو أقل حدة.

وأوضحت الصحيفة أن هونج كونج ، تشهد حالات كورونا متصاعدة وتكتظ المستشفيات ومراكز الحجر الصحي بالمرضى.

وتتصاعد وفيات الفيروس بسبب الفيروس ، حيث سجلت الصين أول أمس 233 حالة وفاة مقارنة بـ 82 قبل أسبوع فقط.