أستاذ تمويل: الأسوأ في اقتصاديات العالم لم يأت بعد..فيديو

قال هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الأسوأ في اقتصاديات العالم لم يأت بعد في ظل تطورات الأزمة الروسية الاوكرانية.

وأضاف هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الدول النامية هي من سوف تتأثر اقتصاديا نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية ".

وتابع هشام ابراهيم :" هناك ارتفاع في أسعار الطاقة عالميا بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة أنواع السلع والغاز ".

وأكمل هشام ابراهيم :" روسيا وبوركينا من الدول الكبرى في إنتاج الحبوب والمعادن وهناك ارتفاع في أسعار القمح عالميا ".

ولفت هشام ابراهيم :" الدول النامية لم تخرج بعد من الآثار السلبية التي جائحة كورونا ولن تتحمل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ".