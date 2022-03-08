استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالقدس.. ومرصد الأزهر يعلق

واصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، فقد شهدت بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، استشهاد الفتى الفلسطيني "يامن نافز جفال" (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في البلدة؛ حيث اعتقلته بعد إطلاق النار عليه. وإمعانًا في إرهابها أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب سيارة إسعاف فلسطينية توجهت إلى المنطقة لإنقاذ الفتى المصاب.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تعمد قتل الفلسطينيين الأبرياء زاد عقب تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلن عنها قادة جيش الاحتلال في شهر ديسمبر من العام الماضي، والتي أباحت لجنود الاحتلال إطلاق النار بذريعة حماية أنفسهم.

ودعا مرصد الأزهر، كافة المنظمات الحقوقية الدولية المدافعة عن القضايا الإنسانية العادلة التحرك ودعم قرارات وبنود القانون الدولي والضغط على الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين.