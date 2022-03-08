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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الصحة: العالم بدأ يتعامل مع كورونا مثل الإنفلونزا الموسمية.. عمرو أديب يطالب الدولة بمحاربة الاحتكار

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الصحة: العالم بدأ يتعامل مع كورونا مثل الإنفلونزا الموسمية

 

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة أن الدولة المصرية توسعت في معدلات التطعيم خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير كميات من التطعيم بأنواع مختلفة لكل فئات الشعب في كل مكان، مشيرا إلى أننا سنصل إلى تطعيم 70% من المواطنين خلال شهرين.

عضو رابطة الأندية: مباراة الأهلي وبيراميدز لن تؤجل.. فيديو
كشف اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، حقيقة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.


ماهي الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها خلال شهر رمضان ؟ متحدث الصحة يجيب
أجاب الدكتور حسام عبد الغفار  المتحدث باسم وزارة الصحة، على سؤال الإعلامية لميس  الحديدي  حول الإجراءات  الاحترازية المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك والذي يشهد تجمعات وازدحام ومصير صلوات التراويح وموائد  الرحمن قائلاً : " في النهاية الهدف  أن نحافظ على الصحة العامة للمواطنين وأن لا يكون التجمع  سبباً في تفشي العدوى  ورمضان هو شهر التواد والرحمة وبالتالي لا تحقيق   للمودة والرحمة   إلا بإتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التسبب في الاضرار بالأقارب والاحباء   بالتجمعات غير المحسوبة ".

سلامة الغذاء: المصريين يأكلون كبدة أكثر من المتوسط العالمي بـ20 مرة.. فيديو
قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الكبدة هي المكان الذي يمتص السموم في جسم الحيوان.

أمين الفتوى للمواطنين: رخصوا أسعار السلع بالتقليل من شرائها
أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كل مواطن جندي في مكانة، مشيرا إلى أن أهل مصر جند وشعب في رباط إلى يوم الدين.

محافظ دمياط: الست المصرية أثبتت أنها تستطيع العمل في أي وظيفة.. فيديو
قالت الدكتورة منال عمر، محافظ دمياط، إنها كانت تتولى وظيفة نائب محافظ الجيزة قبل أن تكون محافظ دمياط.

شعبة المخابز: زيادة أسعار الخبز السياحي غير مبررة..فيديو

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة في أسعار الخبز السياحي في الأسواق .

أشرف عبدالباقي عن قانون القيمة المضافة: مطالب بتقديم ورقة كل شهر تثبت إني مشتغلتش
قال الفنان أشرف عبدالباقي، إن الجدل كان حول إلزام الفنان بدفع قيمة ضريبية على الظهور في البرامج التي لا يتقاضى فيها مقابل مادي.

عيار 24 بألف جنيه.. شعبة الذهب: الأسعار قد تتضاعف حال استمرار الأزمة العالمية
قال  هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك ارتفاعا بأسعار الذهب في ظل تواجد الازمة  الروسية الاوكرانية.


الغلاء لسه جاي.. عمرو أديب يطالب الدولة بمحاربة الاحتكار
أكد الإعلامي عمرو أديب؛ أن هناك خطوة وحيدة يمكن أن تتخذها الدولة من أجل خفض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهي محاربة الاحتكار.

 

وزير الصحة التعليم العالي مفتى الجمهورية الدوري المصري وزير التعليم

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