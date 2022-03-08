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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة القاهرة: إزالة 13 عقارا بمنطقة السكر والليمون وتسكين 49 أسرة مستحقة

تسكين 49 أسرة مستحقة
تسكين 49 أسرة مستحقة

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم أن أعمال الإخلاء والإزالات التي تتم حاليا بمنطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون تجري بشكل منتظم وبصورة يومية من خلال الإخلاء وتسكين الأهالي بصورة متوازية، حيث أسفرت مجهودات اليوم عن الانتهاء من إخلاء ٦ عقارات وهدمها وذلك بإجمالي ٢٤ أسرة مستحقة تم تسكينها على بُعد بضع كيلومترات من موقعها الحالي بمدينة سكنية متكاملة الخدمات (كومباوند الخيالة) الواقعة بحي البساتين.


وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم -خلال متابعتها أعمال الإخلاء للوقوف على آخر المستجدات والتعرف على نسب تنفيذ الإزالات اليومية وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال- إن إجمالي العقارات التي تم إخلاؤها وإزالتها منذ بدء الأعمال وصلت إلى ١٣ عقارا من إجمالي ٥٢٠ عقارا وتسكين ٤٩ أسرة مستحقة من إجمالي ١٦٦٠ مع استمرار الأعمال اليومية لحين الانتهاء من الإزالات وتسكين الأهالي في مناطق حضرية آمنة متكاملة الخدمات.


وأضافت عبد المنعم أن الأعمال تتم من خلال خطة موضوعة تتكاتف بها جميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة والأجهزة الشرطية وقوات إنفاذ القانون المعنية بتنفيذ الأعمال ووفقا للجدول الزمني المعد لذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة خالد عبد العال.


وتابعت عبد المنعم أن ما يحدث من مجهودات في ملف تصدي الدولة للعشوائيات والقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة والتي لا تتوافر بها خدمات هو إنجاز بكل المقاييس وقفزة حضارية تدل على إرادة حقيقية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال انطلاق قطار التطوير وبحلول جادة وجهد متواصل هدفها تحسين أحوال قاطني هذه المناطق وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بها وحدات لائقة ومؤثثة بكل متطلبات الحياة.


جدير بالذكر أن ما يتم حاليا من أعمال التطوير بمحيط سور مجرى العيون هدفها الارتقاء بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له إلى جانب استعادة الوجه الحضاري للعاصمة المصرية من خلال المخطط العام للارتقاء بالمنطقة وإنشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة (حدائق الفسطاط) على مساحة ما يقرب من ٥٠٠ فدان كاملة العناصر الخدمية والترفيهية.

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اخبار محافظة القاهرة رئاسة محافظة القاهرة المهندسة جيهان عبد المنعم

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