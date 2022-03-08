عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوليتيكو: بايدن قد يعلن حظر واردات النفط الروسية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها عن إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن نقاشا لحظر قطاع النفط الروسي مع زعماء أوروبا.

وقالت الصحيفة إن بايدن ناقش الحظر على قطاع الطاقة الروسي خلال مكالمة هاتفية جماعية مع زعماء فرنسا والمانيا وبريطانيا أمس الإثنين.

وأضافت أن بايدن قد يعلن منفردا حظرا على الواردات النفطية الروسية بعد تصاعد الضغط من الكونجرس.

وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من أن فرض حظر على واردات النفط الروسية سيكون له عواقب "كارثية" في الوقت الذي يفكر فيه الحلفاء الغربيون في فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا.

وقال نوفاك في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية: "حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، حيث أن الارتفاع في الأسعار لن يكون متوقعا، أكثر من 300 دولار للبرميل، إن لم يكن أكثر".

وأضاف نوفاك أنه سيكون "من المستحيل" استبدال النفط الروسي بسرعة في السوق الأوروبية، قائلا: "سيستغرق الأمر أكثر من عام وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين".

وقال "ينبغي على السياسيين الأوروبيين عندئذ أن يحذروا مواطنيهم والمستهلكين بصدق مما ينتظرهم وأن الأسعار في محطات الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشدة".

وأضاف أنه ردًا على وقف مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، يمكن لروسيا أن توقف الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

الرئيس الأمريكي أوكرانيا روسيا محطات الوقود قطاع النفط واردات النفط الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون شارع المعز .. صور

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

بشرى سارة.. "التموين": انخفاض من 20 إلى 30% في سلع المجمعات الاستهلاكية

إيرفلوت الروسية توقف رحلاتها الجوية إلى القاهرة حتى 30 أبريل القادم

التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع.. فيديو

موضوعات متعلقة

حظر معدات تكرير النفط.. اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

البنتاجون: روسيا تشارك بـ 100% من حشد قواتها على حدود أوكرانيا

إسقاط 121 طائرة روسية.. الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما لاستدعاء قوات حفظ السلام

سماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف

بوتين: جنود الخدمة الإلزمية لن يشاركوا في القتال بأوكرانيا

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تحقق أهدافها

نشرة أخبار العالم| روسيا تعلن وقف إطلاق النار بمناطق في أوكرانيا.. تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

رئيس أوكرانيا: سنقوم بما يلزم لكسب الحرب..وأنا باق في كييف دون اختباء

ترشيحاتنا

الرئيس الفرنسي: يجب التعامل مع روسيا وشعبها باحترام

في ذكرى ميلاده.. قصة هروب زوجة عادل أدهم وصدمته بعد إنكار ابنه له

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

كواليس افتتاح المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية بالمركز الثقافى لكفر الشيخ

ناسا تفتح عينة تربة جمعها رواد فضاء أبولو من سطح القمر قبل 50 عاما

دعاء المعجزات للرزق .. هدي نبوي لا تهدر ثوابه في هذا الصباح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أحب إسماعيل ياسين و تحية كاريوكا.. أبرز تصريحات الجزائرية بيونة بمهرجان الاقصر

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

فيديو

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تعرف على النجوم الراحلين عن الزمالك .. فيديو جراف

مرض غادة عادل .. كل ما تريد معرفته عن التهابات المثانة

أحمد عز عامل بناء فى برومو الفيلم القصير أخويا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ