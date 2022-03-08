بطلة The Batman: لم أشارك في Dark Knight Rises بسبب لون بشرتي

كشفت زوي كرافيتز بطلة فيلم The Batman عن محاولتها السابقة للمشاركة في أحد أفلام باتمان الشهيرة بعد إشادة النقاد بها في دور سيلينا كايل أو كات وومان في الفيلم الذي تصدر البوكس أوفيس خلال الأيام الماضية.

وقالت زوي كرافيتز في تصريحاته لها، إنها حاولت من قبل المشاركة في فيلم The Dark Knight Rises لكن تم رفضها بسبب يتعلق بشكلها ولون بشرتها، ولم توضح طبيعة الدور الذي كانت تتقدم له.

في فيلم The Dark Knight Rises قدمت الممثلة الشهيرة آن هاثاواي دور كات وومان، فيما لعب كريستيان بيل شخصية بروس واين أو باتمان، وهو أشهر أفلام سلسلة البطل الخارق التي قدمها المخرج كريستوفر نولان.

وأوضحت زوي كرافيتز التي تبلغ من العمر 33 عاما، أنها لا تعلم من رفضها رافضة توجيه الاتهام للمخرج كريستوفر نولان، لكن كونها امرأة ملونة البشرة قال لها مساعد مخرج أو مسئول اختيار الأدوار إنها لم تتمكن من القراءة بسبب لون بشرتها ووصفها بـ"URBAN" وهو مصطلح يعبرعن العنصرية في طريقة تقديمه.

وأشارت زوي كرافيتز في تصريحات سابقة إنها كانت تسعى للمشاركة في دور صغير بهذا الفيلم، ولكن بعد سنوات تم اختيارها في دور كات وومان منذ أكتوبر 2019.

إيرادات The Batman

حقق فيلم The Batman حوالي 249 مليون دولار عالميا، وفق ما توقعه خبراء صناعة السينما حول العالم، قبل أيام من طرحه داخل وخارج أمريكا الشمالية.

بلغت إيرادات The Batman في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 129 مليون دولار، فيما حقق خارجيا 120 مليون دولار، منذ طرحه يوم الثلاثاء الماضي بمصر، و4 مارس بالسوق المحلي.

تدور أحداث The Batman عن الأيام الأكثر ظلمة التي شهدتها مدينة جوثام، في ظل انتشار الفساد والجرائم وتورط مسئولين رفيعي المستوى في أكثر عملية احتيال شهدتها المدينة التي تبحث عن الضوء والخروج من الأزمة.

حمل باتمان الذي لعب دوره في الفيلم الجديد روبرت باتينسون، لواء وشعلة إنقاذ مدينة جوثام بالتعاون مع الشرطة وخاصة صديقه جيم جوردون رجل الأمن الذي اشترك مع باتمان في حل لغز مقتل عدد من المسئولين على يد الشرير الشهير ذا ريدلر.

يتعاون باتمان الذي يعرض علانية برجل الأعمال بروس واين الشاب، مع كات وومان التي تلعب دورها زوي كرافيتز في إقصاء أكبر عناصر الفساد في مدينة جوثام، ومحاربة أعمال ذا ريدلر الشريرة بعدما فاقت المدى وأغرق المدينة بأكملها.