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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احباط ترويج قطع غيار سيارات مغشوشة عثر عليها داخل مخزن بدون ترخيص

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن قطع غيار سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن بدون ترخيص

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية عالمية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المخزن على (3000 قطعة غيار سيارات).

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطع غيار مديرية امن القاهرة قسم شرطة الساحل الداخلية مخزن

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