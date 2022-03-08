ضبط كميات من السلع الفاسدة في مخزن للمواد الغذائية وسوبر ماركت بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة لحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية و الغش التجارى.

وعثر بداخل المخزن المشار إليه على 740 كيلو جرام زيت طعام – 200 كيلو جرام مكرونة – 120 كيلو جرام طحينة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

كما أمكن ضبط (المسئول عن محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

كما عُثر بداخل المحل المشار إليه على 100 كيلو جرام لحوم ودواجن وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.