وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة|شاهد

كرم اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والإستقرار ، وذلك خلال الإحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.



وخلال الاحتفال أشاد وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى ، موجهاً التحية والتقدير لأرواح الشهداء ..

كما وجه وزير الداخلية التحية والتقدير لرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل إقرار أمن البلاد .. مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر وإعتزاز لنا جميعاً ، وأن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريماً لجميع العاملين بجهاز الشرطة، الذين يستحقون التقدير والشكر على ما يبذل من جهود بارزة فى دعم أمن وإستقرار الوطن.





وأكد وزير الداخلية أن هذا التكريم يأتى ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها ، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للإرتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

من جانبهم أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن .. مؤكدين عزمهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم والإضطلاع بدورهم الوطنى فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار.