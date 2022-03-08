عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة|شاهد

وزير الداخلية يكرم
وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء والمصابين

كرم اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية  عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والإستقرار ، وذلك خلال الإحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.
  
وخلال الاحتفال أشاد وزير الداخلية  بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن،  وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى ، موجهاً التحية والتقدير لأرواح الشهداء .. 

 

كما وجه وزير الداخلية  التحية والتقدير لرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل إقرار أمن البلاد .. مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر وإعتزاز لنا جميعاً ، وأن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريماً لجميع العاملين بجهاز الشرطة، الذين يستحقون التقدير والشكر على ما يبذل من جهود بارزة فى دعم أمن وإستقرار الوطن.


وأكد وزير الداخلية  أن هذا التكريم يأتى ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها ، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للإرتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

من جانبهم أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن  .. مؤكدين عزمهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم والإضطلاع بدورهم الوطنى فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار.

B3738E43-E337-48BD-872F-ACC95778AF80
B3738E43-E337-48BD-872F-ACC95778AF80
66A9302D-FC79-44F7-B520-F12CD3B5538D
66A9302D-FC79-44F7-B520-F12CD3B5538D
23996A10-8A18-4529-8E74-6707FB686F7F
23996A10-8A18-4529-8E74-6707FB686F7F
وزير الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي احتفال أسر الشهداء الشهداء والمصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في 19 شهرا .. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

موضوعات متعلقة

مسيرة العطاء ستبقى خالدة.. توفيق يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بيوم الشهيد

الداخلية توجه قوافل طبية ومساعدات عينية لعدد من القرى بالغربية والمنوفية

ترشيحاتنا

للوقاية منها.. اكتشف أسباب رائحة الفم الكريهة

الغرب كله ضدها.. روسيا الدولة الأكثر معاقبة في العالم

في اليوم العالمي للمرأة.. مفتي الجمهورية: الإسلام منحها كافة حقوقها المشروعة

الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد السعودية في الرياض

المتحدث العسكري: استشهاد 2 وإصابة 4 من قوات حفظ السلام المصرية بمالي

أتربة وأمطار .. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تجريم امرأة بريطانية وعقابها بسبب إطعام البط

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

مزارع بهاواي يحصد أضخم ثمرة قلقاس في العالم.. يمكنها إطعام 180 شخصا

راغب علامة يتألق في حفل غنائي بمدينة نصر

فيديو

أتربة وأمطار .. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

جريمة بشعة في قنا .. أب يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل دون سبب واضح "فيديو"

فنان أوكراني عاش ممثلا ومات بطلا في الحرب ضد روسيا .. فيديو جراف

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

المزيد

ساحة رأي

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ