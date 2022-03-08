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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في مواجهة مع الشرطة بأسوان.. تفاصيل

المضبوطات
المضبوطات

لقى أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية مصرعة بأسوان وإصابة آخر  عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) كونوا تشكيلاً عصابياً يدير بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بنطاق محافظة أسوان وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم المؤثم .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن أسوان تم إستهداف عناصر التشكيل وحال وصول القوات قام المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فى محاولة للهرب داخل الزراعات المتاخمة للبؤرة ، وعلى الفور تعاملت القوات معهم وبادلتهم بإطلاق أعيرة نارية ، ما أسفر عن (مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط آخران أحدهما مصاب بطلق نارى سبق إتهامه فى قضية مخدرات ومحكوم عليه فى قضية سرقة وتم نقله لإحدى المستشفيات لإسعافه") وقد ضُبط بحوزتهم (عدد 2 بندقية – طبنجة - عدد 9 خزينة – 160 طلقة نارية – كمية لمخدر البانجو زنت 27 كيلو جرام – 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت 300 جرام – عدد 130 قرص مخدر – 112 طلقة جرينوف – 4 ميزان حساس – 2 مولد كهرباء – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,500,000 – إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه) وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

الداخلية محافظة أسوان أسوان مخدرات الآمن الوطني

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