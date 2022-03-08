الكشف على 810 مواطنين في أول أيام قافلة جامعة المنصورة بواحة الداخلة

بدأت قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (14)"، فعالياتها اليوم، الثلاثاء، بواحة الداخلة، وذلك بعد ختام فعالياتها بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والتي شهدت إقبالاً كثيفاً من أهالي الواحة خلال الفترة من 6 – 7 مارس الجاري، وقامت القافلة الطبية على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي المتوافدين على مستشفى الداخلة العام.

و أعلنت الدكتورة إيمان أبو الفضل مدير مكتب القوافل التنموية الشاملة والمدير الفني للقافلة توقيع الكشف الطبي على (810) حالة في مُختلف التخصصات الطبية بالقافلة، وإجراء (6) عمليات جراحية، وكذلك تحويل (16) حالة ﻹجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

وأشارت "أبو الفضل" إلى أن جميع الأدوية يتم صرفها للمرضى مجاناً من الصيدلية الخاصة بالقافلة.

كما قام فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (95) طفل حيث تم تنظيم ورشه عمل فنيه لإنتاج ماسكات لبوجي وطمطم، وعمل أكياس هدايا لعيد الأم، ومسرح عرائس للأطفال وعرض مسرحيه بعنوان (النظافة الشخصية) وألعاب ومسابقات رياضية وترفيهيه مع الأطفال، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

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