عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لتقييم ومتابعة معايير السلامة والصحة المهنية بمستشفيات الدقهلية

الاجتماع
الاجتماع

 عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا بمديري ادارة الورش وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة التموين الطبي والتعاقدات وإدارة المستشفيات بحضور الدكتورة هبه الشريف مدير إدارة الطب العلاجي.

تناول الاجتماع مناقشة خطط الإدارات و أمر وكيل الوزارة خلاله بتفعيل لجان تضم إدارات المستشفيات والسلامة والصحة المهنية والورش لمتابعه عقود الصيانه وعمل حصر بالأجهزه الطبية وغير الطبية المعطلة التي تحتاج إلي صيانة ومتابعة شبكات وتانكات الأكسجين ومولدات الكهرباء بالمستشفيات ومراجعة عقود الصيانة للمصاعد وتجديدها وفقا للشروط المتفق عليها. 

وتمت مناقشة أهم المعوقات والسلبيات المأخوذة أثناء المرور علي المستشفيات.

 وأكد مكين أنه لابد من الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة المؤسسات الصحية موجهاً بسرعة الانتهاء من تشكيل وتفعيل اللجان بالمستشفيات وإنجاز العمل على أتم وجه للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

IMG-20220308-WA0086
IMG-20220308-WA0086
IMG-20220308-WA0083
IMG-20220308-WA0083
IMG-20220308-WA0085
IMG-20220308-WA0085
IMG-20220308-WA0084
IMG-20220308-WA0084
IMG-20220308-WA0082
IMG-20220308-WA0082
IMG-20220308-WA0081
IMG-20220308-WA0081
الدقهلية مستشفيات الطب العلاجي الصحة المهنية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

جريمة بشعة.. إمرأة وزوجها يقتلان شخصا ويوزعان أجزاء جثته في صحراء حلوان

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

جولة تفقدية لـ السيسي في معرض الدفاع العالمي بصحبة محمد بن سلمان

موضوعات متعلقة

الشربينى يستقبل المتحدث الرسمى بإسم وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين لبرنامج سفراء الوعي في الدقهلية

الكشف على 810 مواطنين في أول أيام قافلة جامعة المنصورة بواحة الداخلة

وكيل الصحة بالدقهلية يجتمع بمدير عام الطب العلاجي لبحث الارتقاء بمستوى المستشفيات

تخلصت من زوجها.. جنايات المنصورة تحيل أوراق ربة منزل وعشيقها وصديقه للمفتي

تأجيل محاكمة «علياء» المتهمة بابتزاز المواطنين في الدقهلية لـ 9 مايو

غرق طفل في ترعة نشا بالدقهلية.. انزلقت قدمه خلال جمع الخردة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل فى شربين بالدقهلية

ترشيحاتنا

ضبط الأسواق.. التموين: سلع بتخفيضات 30٪ في معارض أهلا رمضان.. فيديو

أوكرانيا: ننضم لنظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال أسبوع

الرئيس الأمريكي يعلن حظر واردات النفط الروسية

المخابرات الأمريكية: بوتين حزين لعدم احترام الغرب.. وقد يصعد حربه في أوكرانيا

الرئيس السيسي في السعودية.. مصير واحد وعلاقات كالصخر بين القاهرة والرياض

رسائل خفية..الملكة اليزابيث تدعم الشعب الأوكراني أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء الكندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

هل هلالك .. ورش السيدة زينب تتزين بفوانيس ومفارش رمضان 2022|فيديو وصور

لن تصدق.. تجريم امرأة بريطانية وعقابها بسبب إطعام البط

فيديو

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

الحكومة تواجه احتكار السلع وغلاء الأسعار بـ غرامة مليوني جنيه.. فيديو

أتربة وأمطار .. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

جريمة بشعة في قنا .. أب يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل دون سبب واضح "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ