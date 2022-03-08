اجتماع لتقييم ومتابعة معايير السلامة والصحة المهنية بمستشفيات الدقهلية

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا بمديري ادارة الورش وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة التموين الطبي والتعاقدات وإدارة المستشفيات بحضور الدكتورة هبه الشريف مدير إدارة الطب العلاجي.

تناول الاجتماع مناقشة خطط الإدارات و أمر وكيل الوزارة خلاله بتفعيل لجان تضم إدارات المستشفيات والسلامة والصحة المهنية والورش لمتابعه عقود الصيانه وعمل حصر بالأجهزه الطبية وغير الطبية المعطلة التي تحتاج إلي صيانة ومتابعة شبكات وتانكات الأكسجين ومولدات الكهرباء بالمستشفيات ومراجعة عقود الصيانة للمصاعد وتجديدها وفقا للشروط المتفق عليها.

وتمت مناقشة أهم المعوقات والسلبيات المأخوذة أثناء المرور علي المستشفيات.

وأكد مكين أنه لابد من الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة المؤسسات الصحية موجهاً بسرعة الانتهاء من تشكيل وتفعيل اللجان بالمستشفيات وإنجاز العمل على أتم وجه للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

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