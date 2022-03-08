التعليم العالي: تنظيم زيارات طلاب الذكاء الاصطناعى للمدن الجديدة هدفه تأهيلهم لمواكبة احتياجات سوق العمل

قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن الهدف من هذه الزيارات ميدانية لطلاب كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية للمدن الجديدة الذكية، وهو تعريف الطلاب بمنظومات العمل والتشغيل والصيانة، بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة فى إطار ربط الخريجين بسوق العمل، وتأهيل الطلاب لمواكبة احتياجات أسواق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، والاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم وتنفيذ أفكارهم وتطبيقاتهم فى مختلف المجالات.

وأوضح " عاشور" أنه من المقرر أن يتم عقد زيارتين أسبوعيًا، بواقع 8 أسابيع لتغطية أكبر عدد من كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية.



واشار إلى أنه جاري إعداد العديد من الزيارات الأخرى لطلاب الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.