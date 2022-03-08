فرصة واحدة حقيقية.. الأهلي يستحوذ ويضغط على دفاع بيراميدز في أول 15دقيقة

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام "وي الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممت.

صنع الاهلي هجمة في بداية شوط المباراة الأول من ناحية محمد هاني الذي مرر كرة جيدة لبيرسي تاو الذي انطلق نحوها ولكن كان شريف اكرامي حارس بيراميدز هو الأقرب.

ضغط الأهلي على بيراميدز في منتصف ملعبه بشكل قوي، ووصل للمرمى عن طريق هجمة مميزة لمحمد شريف كادت أن تصبح هدف التقدم.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف. ‏



وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:



حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي