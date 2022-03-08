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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد جمعة عن مسلسل جزيرة غمام : هيكون من أهم أعمال الدراما المصرية

صدى البلد

روج الفنان، محمد جمعة، للمسلسل الرمضاني القادم جزيرة غمام،وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد جمعة لجمهوره:جزيرة غمام ان شاء الله هايكون من اهم اعمال الدراما المصرية.
 

وتدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة. 

وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة. 

تشارك مي عز الدين في بطولة جزيرة غمام مع طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي. 

يعرض المسلسل على مدار 30 حلقة، عبر قناة الحياة حصريا، إلى جانب منصة watch it، ويعد ذلك العمل هو التعاون الثاني بين طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب مع المؤلف عبد الرحيم كمال بعد القاهرة كابول الذي عرض في رمضان الماضي. 

وقال المؤلف عبد الرحيم كمال، إن  العمل يتناول جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه  بشكل خيالي  حدثت قبل 100  عاماً  تظهر شرائح من الناس  عاشت  في هذه الجزيرة على كافة المستويات  اجتماعيا.

وحول مصدر الفكرة تابع في  مداخلة   هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: نسبة الخيال فيها  أكبر من الحقيقة  وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين.

ولفت إلى أن المسلسل  يضم   كبار من النجوم   المحترفين  قائلاً : بنصور على البحر الأحمر وجزء من القاهرة وفيه مشاهد   كثيرة من البحر وفيه أماكن وأزمان كتيرة ومواقع التصوير الأساسية هي  في البحر الأحمر والقاهرة .

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