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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: الاسعار سترتفع نتيجة حذر استيراد النفط والغاز الروسي

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية حذر على استيراد النفط والغاز الطبيعي  من روسيا له تداعيات خطيرة جدا على أسعار البترول والغاز، حيث سترتفع الاسعار بنسبة كبيرة، كما أنها ارتفعت بالفعل منذ بداية الاعلان عن مناقشة هذا القرار في الكونجرس الامريكي. 


و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الواردات الامريكية من البترول الروسي لا تتعدى 3% من احتياجاتها لمصادر الطاقة، بينما ترتفع هذه النسبة إلى40% لبعض الدول الاوروبية، ومنها المانيا، لذلك هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على اقتصاديات الاتحاد الأوروبي. 

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و أشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن المانيا أعلنت عدم استطاعتها على تطبيق هذا القرار، كما أن تصريحات الرئيس الروسي "بوتين" برغبته في منع البترول والغاز عن اوروبا، و رفع اسعار برميل النفط إلى300 دولار تعتبر سابقة في منتهى الخطورة . 
و لفتت أستاذ الاقتصاد، إلى أن اقتصاد العالم ومنها مصر، لا يتحمل هذا الارتفاع الكبير في اسعار مصادر الطاقة خاصة اننا مازلنا مستوردين لبعض مصادرها. 
وتمنت "الحماقي" أن يهدأ هذا النزاع الذي يسيطر عليه النزعة العرقية ولا يسمع لصوت العقل، والذي من الممكن أن يحصل بالعالم إلى مخاطر كبيرة اقتصادية وربما نووية.

واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن منذ قليل فرض حظر  على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز حسبما أفادت القناة الاولى الفضائية.

 

وقال بايدن في كلمة له :" الحرب في أوكرانيا ليست عذرا لشركات النفط كي تقوم بتحقيق أرباح".

 

وأضاف بايدن :"  نقدم الدعم الكامل للشعب الأوكراني في مواجهة الهجمات الروسية عليه ".

يمن الحماقى الكونجرس الأمريكي الدول الأوروبية الولايات المتحدة الامريكية الخبير الاقتصادي Finanace Real Estate

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