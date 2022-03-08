بعد قرار بايدن.. النواب الأمريكي يصوت على مشروع حظر واردات النفط من روسيا اليوم

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت اليوم، الثلاثاء على مشروع قانون لحظر واردات النفط ومنتجات الطاقة الروسية، على خلفية غزو أوكرانيا

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فبحسب بيلوسي، فإن مشروع القانون يحتوي على "ثلاثة أحكام رئيسية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي وتجعلها أضعف من كل الجوانب".

وحسب الشبكة، سيحظر مشروع القانون استيراد منتجات النفط والطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، كما يتضمن مراجعة وصول موسكو إلى منظمة التجارة العالمية والكشف عن إمكانية زيادة تقليص روسيا في الاقتصاد العالمي.

كما سيعيد مشروع القانون المصادقة على قانون ماجنيتسكي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، حتى تتمكن الولايات المتحدة من فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي إلى الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف بايدن، أن قرار حظر واردات النفط من روسيا جاء بالتنسيق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الهدف من العقوبات هو “إلحاق الأذى بالرئيس بوتين”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن بايدن وقع أمرا تنفيذيا بشأن حظر واردات الطاقة من روسيا.