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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نموّل الحرب على أوكرانيا.. بايدن يقرر حظر واردات النفط من روسيا

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي إلى الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بايدن في كلمة له بالبيت الأبيض: “كل واردات النفط الروسية لن تقبل في الموانئ الأمريكية بدءا من اليوم.. لن نكون جزءا من تمويل حملة بوتين للحرب على أوكرانيا”.

وأضاف بايدن، أن قرار حظر واردات النفط من روسيا جاء بالتنسيق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا: “درك أن بعض حلفائنا الأوروبيين لن يتمكنوا من الانضمام إلينا في قرار حظر النفط الروسي”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الهدف من العقوبات هو “إلحاق الأذى بالرئيس بوتين”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية.

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وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس، من أن التخلي عن استيراد النفط الروسي، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وسيتسبب في تخطي سعر برميل النفط حاجز الـ 300 دولار.


وقال نوفاك في تصريحات للصحافيين: "من الواضح تماما أن التخلي عن النفط الروسي سيسفر عن عواقب وخيمة على السوق العالمية. سيكون الارتفاع في الأسعار غير متوقع ويصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل".

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