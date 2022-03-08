بعد انضمامها للعقوبات ضد روسيا.. البيت الأزرق: بايدن يشكر كوريا الجنوبية

أعلن البيت الأزرق، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه الشكر لكوريا الجنوبية، وذلك بعد انضمامها للعقوبات ضد روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأزرق إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعث برسالة شكر إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لانضمامه إلى العقوبات المالية وضوابط التصدير ضد روسيا.

وقال بايدن إن انضمام كوريا الجنوبية للعقوبات ضد روسيا يمثل رسالة قوية لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، الانضمام إلى العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على روسيا في الحرب على أوكرانيا.



كما أعلنت خارجية كوريا الجنوبية، أن سول قررت تعليق معاملاتها مع البنك المركزي الروسي، في إطار العقوبات الإضافية التي تستهدف القطاع المالي في روسيا.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية إلى وكالة رويترز للإنباء، إنه تقرر حظر تصدير السلع الاستراتيجية إلى روسيا والانضمام لعقوبات "سويفت" المشتركة ضدها.

وأفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تمديد تواجد 4 آلاف جندي في أوروبا الشرقية لطمأنة حلفائها الأوروبيين.

وكانت أفادت وكالة رويترز للأنباء، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.