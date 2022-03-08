رمضان عبد المعز: بر الوالدين هو الأمان للمرء في حياته الدنيا.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن البر هو الأساس في الأعمال الصالحة، وأوله هو بر الوالدين فهو الأمان للمرء في حياته الدنيا.

وأضاف الداعية الإسلامي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن البر هو مفتاح السعادة، ولذلك قال الله في كتابه العزيز "إن الأبرار لفي نعيم".

وذكر أن أحد الصحابة ذهب للجهاد مع رسول الله، لأنه قال "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" ، فقال له النبي "أحي والداك ؟ قال نعم، فقال النبي: فالزمها ، فثم الجنة" أي الجنة تحت قدميها.

وناشد الداعية الإسلامي، أي شاب وفتاة، أن يبروا والديهم وأن يعتنوا بأمهاتهم فالجنة تحت أقدام الأمهات.

واستشهد الداعية الإسلامي، بقوله تعالى "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا".



بر الوالدين بعد الوفاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أحد علماء الأزهر الشريف، إن قضية البر لا تنتهي بانتهاء حياة الأب والأم، معقبا: "بر الآباء والأمهات أثناء حياتهم فرض على المسلم".

وأضاف "الشيخ أحمد ممدوح" خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"،: "الإنسان البار الحقيقي هو البار بوالديه أثناء حياتهم وبعد مماتهم"، مردفا: "الصدقة فضل كبير لمن ينفقها لوجه الله عز وجل".

وأشار إلى أن الفقر بعد البخل مباشرة، والغنى بعد الجود مباشرة، مؤكدا أن "البعض يغفل عن فضل الصدقة وإخراج المال، وإذا أراد الإنسان أن يحقق الله له ما يريد أو ضاق عليه أمر فى حياته فعليه أن يتصدق، حيث إن الصدقة مفتاح لفك الضيق والكرب".

وأوضح: "التجارة مع الله تجارة رابحة وليس بها أي خسارة"، لافتا إلى أن: "أي تجارة في الدنيا معرضة للخسارة والربح إلا التجارة مع الله، فيها مكاسب كثيرة ومضاعفة".