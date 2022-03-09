أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 9-3-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

استقرت أسعار الدولار الأمريكي اليوم، وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 15.68 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر صرف الدولار الأمريكي:

البنك المركزي المصري

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.78 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.68 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي:

بنك الإمارات دبي الوطني

15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.



أسعار صرف الدولار الأمريكي:

بنك بلوم

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.



أسعار صرف الدولار الأمريكي:

المصرف المتحد

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.



بنك المشرق

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي:

بنك التنمية الصناعي

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد

15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.



أسعار صرف الدولار الأمريكي:

بنك فيصل الاسلامي

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك HSBC

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك مصر

15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء، وسعر 15.74 جنيه للبيع.