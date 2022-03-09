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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يكرم عدداً من المتميزين رياضياً من متحدى الإعاقة ..صور

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء تكريم أصحاب الهمم بالفيوم

كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من المتميزين رياضياً من متحدى الإعاقة، احتفالاً باليوم العالمى لذوى الهمم، والذى نظمه نادى متحدى الإعاقة بالفيوم، بنادى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، ونشوى حسين رئيس مجلس إدارة نادى متحدى الإعاقة بالفيوم، والمستشار أحمد ماهر، والإعلامى عبد الحكيم اللواج عضوي مجلس الإدارة، وعدد من المهتمين بذوي الهمم.

 قدم محافظ الفيوم، التهنئة لذوى الهمم بيومهم العالمي، كما هنأ الحضور بحلول شهر شعبان واقتراب شهر رمضان الفضيل، إضافة لتقديمه التهنئة للمرأة المصرية التى يتزامن الاحتفال بها مع الاحتفالية بذوى الهمم، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الهمم أصحاب قدرات ومواهب متميزة، ونماذج تحتذى فى مواجهة الصعاب وتحويل المحنة إلى منحة، مقدماً الشكر للقائمين على نادى متحدى الإعاقة بالفيوم، مشيراً إلى أن النادى الجاري إنشاؤه بمنطقة دمو لمتحدى الإعاقة داخل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستكمال أعماله الإنشائية.

كما أعرب المحافظ، عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، مؤكداً أن المحافظة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإظهار إمكانياتهم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة، مؤكداً أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولى ذوى الهمم إهتماماً خاصاً، وتساندهم في شتى مناحى حياتهم وتقف معهم قلباً وقالباً، لافتاً الى ما تم اتخاذه من توصيات خلال الاحتفالية الكبرى "قادرون باختلاف" محل اهتمام من قبل كافة المعنيين لتقديم المساندة لذوى الهمم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التي قد تواجههم، لاستمرارية تفوقهم وتميزهم الرياضى وتأهيلهم لضمان مستقبل أفضل لهم، وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، من خلال توفير مصادر دخل لهم تعينهم على مطالب الحياة من خلال التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ة ومتناهية الصغر بالفيوم، بجانب التنسيق مع مسئولى قصر ثقافة الفيوم لاكتشاف مواهبهم الإبداعية.

ومن جانبها قدمت رئيس مجلس إدارة نادى متحدى الإعاقة بالفيوم، الشكر لمحافظ الفيوم لتلبية الدعوة ودعمه الدائم لذوى الهمم، مثمنةً جهوده المبذولة للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد خصص عام 2018 عاماً لذوى الهمم، والعمل على التنسيق مع مسئولى وزارة الشباب والرياضة لمشاركة المتميزين رياضياً من ذوى الهمم في أولمبياد برلين خلال الفترة القادمة.

وفى ختام الحفل، كرم محافظ الفيوم، أبطال نادى متحدى الإعاقة الفائزين بالبطولات في الألعاب الجماعية والفردية، بمنحهم شهادات التقدير والهدايا التذكارية، ممثلين في فريق نادى متحدى الإعاقة الفائز بالميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا لكرة السلة "جلوس" كما كرم فريق رفع الأثقال، وفريق الكرة الطائرة "جلوس"، وفريق ألعاب القوى، وفريق تنس الطاولة.

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محافظ الفيوم للأهالي: مبادرة حياة كريمة غير مسبوقة

 

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الفيوم محافظ الفيوم المتميزين متحدى الإعاقة

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