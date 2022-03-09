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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحسين المناعة أبرزها.. 5 فوائد صحية لتناول الجوافة للحامل

جوافة
جوافة

فوائد صحية لتناول الجوافة، فهي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية يمكن أن توفر لك العديد من الفوائد الصحية أثناء الحمل وتحسين المناعة وتوازن ضغط الدم وتنظيم مستويات السكر إليك الفوائد الصحية لفاكهة الجوافة أثناء الحمل:

1. تحسن المناعة


الجوافة غنية بفيتامين سي الذي يلعب دورًا حيويًا في تقوية جهاز المناعة.. يزيد من التمثيل الغذائي ومناعة الجسم ، ويحمي الجسم من الأمراض والالتهابات المختلفة .


2. يوازن مستويات ضغط الدم


يمكن أن تساعد الجوافة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة وتجنب المخاطر مثل الإجهاض والولادة المبكرة 

تعد  الجوافة غنية بالبوتاسيوم وتناولها يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الأمثل ويمنع ارتفاع ضغط الدم.

أبرزها تحسين المناعة .. فوائد الجوافة أثناء الحمل

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3. ينظم مستويات السكر في الدم


سكري الحمل هو أحد الحالات الطبية الشائعة أثناء الحمل ، وخاصة في الأسبوع الرابع والعشرين. تمتلك الجوافة القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم بسبب محتواها العالي من الألياف ووجود الكربوهيدرات المعقدة وبالتالي الحفاظ على سكري الحمل  .

4. تمنع الإمساك والبواسير


يعتبر الإمساك والبواسير من المشاكل التي تواجهها المرأة الحامل بسبب تباطؤ الهرمونات. تلعب الجوافة الغنية بالألياف دورًا بارزًا في منع هذه الحالات ، حيث يضمن المحتوى العالي من الألياف في الجوافة عبور محتويات الأمعاء في الوقت المناسب ويمنع الإمساك.

5. يحسن الهضم


يساعد تناول الجوافة أثناء الحمل في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والغثيان وغير ذلك.. يوصى بتناول الأطعمة القلوية أثناء الحمل لأنها تقلل من خطر الإصابة بالحموضة  يضمن تناول الجوافة بين الوجبات الحفاظ على نسبة الأس الهيدروجيني في معدتك والحفاظ عليها بشكل جيد.

 

الامساك الإمساك والبواسير تحسين المناعة ضغط الدم تنظيم مستويات السكر

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