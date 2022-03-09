وكيل تعليم شمال سيناء يشهد التصفيات النهائية لمهرجان الأفضل للتربية الفنية

شهد حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ،فعاليات التصفيات النهائية لمهرجان الأفضل للتربية الفنية بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.، ورافقة حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ، ونجلاء قدوره مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا .

الأعمال الفنية



وقد أبدي حمزه رضوان وكيل الوزارة ، اعجابه بالأعمال الفنية المختلفة وقدم الشكر لجميع المشاركين في هذا المهرجان .واهدي أحد الطلاب المتسابقين صورة بورتريه لكل من وكيل الوزارة، ومدير عام الشئون التنفيذية.

وأفادت مدير عام الشئون التنفيذية، بأن عدد المتسابقين يبلغ عددهم (532) متسابق في جميع المراحل التعليمية في التربية الفنية وتم تصفيتهم المستوى الأول إلى ( ١٧٢ ) متسابق سيتم تصفيتهم في المستوى الثاني

وقد ضمت لجنة التحكيم كل من : أحمد سليم ، ومرفت حامد

وقد استوحي الطلاب المتسابقين أفكارهم عند تنفيذ الأعمال الفنية من البيئة السيناوية ، والبطولات الوطنية لأهل سيناء الأبرار وبطولات الجيش المصري ، والشرطة المصرية فى مكافحة الإرهاب ، والدفاع عن مصرنا الغالية ضد أي معتدى

