خالد عبدالغفار يوجه بدراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي.. ونواب: خطوة مهمة لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية.. وانعدام المهدر وضمان جودة السلع أبرز الفوائد

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مباني المخازن الخاصة بتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية

صحة النواب: توفير مساحات كبيرة لإمكانية وضع الأدوية على قواعد خشبية

برلمانية: التوسع فى إنشاء مخازن التموين الطبي تسهم فى تفادي العجز من السلع والمستلزمات

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، مخازن وورش وزارة الصحة والسكان "التموين الطبي" بالعباسية، لمتابعة سير العمل.

ووجه خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بدراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام "التموين الطبي" المختلفة، وثلاجات التبريد، وراجع منظومة التكويد الخاصة بها، فضلاً عن تفقده لمباني المخازن الخاصة بتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي تبلغ مساحتها التخزينية 14 ألف متر مربع.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير تفقد قسم الورش وإطلع على نماذج من المنتجات التي يتم تصنيعها محلياً بتلك الورش، التي تتضمن أسرة المستشفيات ومن بينها أسرة غرف الرعاية المركزة، فضلاً عن معاينته لنماذج من الفرش الغير طبي اللازم للمستشفيات والفرش الخاص بسكن الأطباء، مشيداً بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها.

وحرص الوزير خلال تفقده على الاستماع للعاملين بالورش والمخازن لمعرفة متطلباتهم والعمل على تلبيتها، فضلاً عن الإطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء عملهم.

فى هذا الصدد ، ثمنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الدكتور خالدعبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن دراسة التوسع في إنشاء مخازن للتموين الطبي.

وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه حتى وقتنا الحالي ليس هناك أماكن مخصصة لتخزين الأدوية بشكل سليم على مستوى المحافظات ، لافتة إلى أن تخزين الدواء له متطلبات معينة للتخزين تتمثل أهمها فى توفير مساحة كبيرة لإمكانية وضع الأدوية على قواعد خشبية، إلى جانب ترك مسافات آمنة بين الدواء والآخر.

وعلى صعيد العوائد الإيجابية لإنشاء مخازن للتموين الطبي، أفادت عضو صحة النواب أن هذه المخازن سيكون لها التأثير الإيجابي الأكبر على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب انعدام المهدر من سوء التخزين، علاوة على المساهمة فى توفير السلع مع ضمان جودتها ، و وجود وفرة في المعروض من السلع، لاسيما و أن السوق يمر بحالة تعطش استثنائية كبيرة إثر تصارع فترتي الكساد العالمي والحرب الروسية - الأوكرانية، مما يعود بالنفع الأكبر على المواطن المصري، من خلال بسد جميع احتياجات المصريين من الأدوية ، لاسيما الحيوية التي كان يتم استيرادها من الخارج في الفترة السابقة.

فى سياق متصل ، أشادت النائبة، ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، بشأن دراسة التوسع فى إنشاء مخازن للتموين الطبي.

وأكدت “ عبد العظيم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التوسع فى إنشاء هذه المخازن بمثابة خطوة هامة، سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر على زيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية ، لاسيما خلال الأزمات العالمية القائمة من جائحة أزمة كورونا ، والحرب بين روسيا و أوكرانيا .

وأوضحت عضو صحة النواب، أنه من خلال إنشاء العديد من مخازن التموين الطبي على مستوى محافظات الجمهورية سيسهم فى تفادي المواطنين العجز من السلع والمستلزمات الطبية، خاصة مع أزمة ارتفاع الأسعار القائمة بكافة السلع الاستراتيجية نتيجة جشع الكثير من التجار.