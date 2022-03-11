8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

تسعى وزارة النقل للانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي على الطرق ITS.

وتشمل هذه المرحلة من النقل الذكي طرق شبرا / بنها والقاهرة /السويس والقاهرة /الإسماعيلية /بورسعيد والقاهرة / الإسكندرية الصحراوي والطريق الدائري الإقليمي والدائري حول القاهرة الكبرى والقطامية / العين السخنة بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي.

المكونات الرئيسية للمنظومة

تتضمن المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الذكي مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفني ، ومراكز بيانات "تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية "، بالإضافة إلى شبكة نقل البيانات ، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكتروني، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطرق، وتتزامن أعمال تركيب المنظومة مع انشاء محطات اتوبيسات الBRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

تتمثل أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والامان الى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة، وكذلك ستساهم هذه المنظومة في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.



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