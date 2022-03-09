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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تأكيدا لـ صدى البلد.. البحوث الفلكية: أصوات الانفجار سببها صدمة هوائية وليس زلزالا.. طارق شوقي ينفي منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من امتحانات الترم الثاني

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي  موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم العالي يتفقد جناح جامعة عين شمس بالملتقى الدولي للجامعات والمنح
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة جامعة عين شمس بمعرض EDU Gate «إديوجيت»، حيث كان في استقباله الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وتأتي مشاركة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني في ‘طار حرصها على المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمعارض التي تنظم سنويا، وعرض كل برامجها لطلاب الثانوية العامة، وتقدم الجامعة حزمة متميزة ومتنوعة من البرامج والتي تغطي جميع التخصصات في مختلف المجالات، بما يسمح للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية باختيار ما يناسبهم، وأن أبرز ما يميز هذه التخصصات مواكبتها لمتطلبات سوق العمل اتساقاً مع رؤية مصر 2030

 

خطأ غير مقصود.. البحوث الفلكية تنفي حدوث زلزال اليوم
نفى الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأنباء المتداولة الآن بشأن حدوث زلزال ضرب مصر اليوم .

 

تأكيدا لصدى البلد.. البحوث الفلكية: أصوات الانفجار سببها صدمة هوائية وليس زلزالا

نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما أثير على مواقع التواصل والمواقع الإعلامية بشأن حدوث  زلزال اليوم.


وزير التعليم العالي يتفقد معرض إيديوجيت 2022

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، معرض "إيديوجيت EDU GATE" 2022 الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته العاشرة، والمُقام تحت شعار "التعليم العالي.. ووظائف المستقبل" خلال الفترة من 8 - 10 مارس الجاري، بحضور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، وعمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والعربية، والدولية، بأحد فنادق القاهرة.

 

التعليم: توقيع عقد تصنيع الشاشات التفاعلية بالتعاون مع شركة بروميثيان الإنجليزية

شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع عقد تصنيع الشاشات التفاعلية بين العربية للتصنيع وشركة بروميثيان الإنجليزية وشركة Si Vision Technologies، لتلبية احتياجات وزارة التعليم بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية.

 

طارق شوقي ينفي منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من امتحانات الترم الثاني

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن صدور قرارات رسمية بـ حرمان اي طالب أو طالبة لم يتلقوا لقاح كورونا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

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