رئيس الوزراء : غلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة وغلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف التي يمر بها العالم، ومصر ليس لها مفر منها، ولكن مصر تسعى لعدم نقل المشكلة كاملة على المواطن، بل إن الدولة المصرية قادرة بإمكانياتها على امتصاص أكبر قدر من هذه التداعيات.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع عدد من الوزراء، قائلاً: "إن شاء الله نشهد خلال الفترة القادمة، تحسنا في هذه الأزمة، ونتمنى أن تنتهى على العالم كله".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الحكومة، مشدداً على المواطنين بترشيد الاستهلاك في كل السلع والمنتجات، معقباً: "علشان كل ما بنرشد، كل ما بيبقى قدامنا مساحة أطول في الاحتياج والنزول إلى الأسواق العالمية والحصول على أي سلع أُخرى في إطار الأسعار الغالية الموجودة".