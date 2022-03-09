بفستان مفتوح.. أسما شريف منير تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت اسما شريف منير صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وظهرت اسما في الصور بفستان اسود على شكل الجسم ذو فتحة من الجانب وحذاء من نفس اللون ليكمل شكل الفستان.

واختارت أسما حزام جلد على الوسط ونظارة سوداء فيما رفعت شعرها في شكل انيق يليق مع طلتها الشتوية الكاجوال.

وكانت أسما قد أشادت بمسلسل “البحث عن علا”، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، أنا عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي، بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

وأضافت: "تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقييمي ليه هو إحساسي کست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت واتخبط فيها".

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