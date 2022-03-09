البنتاجون: روسيا لم تنجح في السيطرة على خاركيف وأطلقت 710 صواريخ

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنه حتى اليوم الرابع عشر من الغزو لأوكرانيا تم إطلاق 710 صواريخ من روسيا وبيلاروس.

وحسب قناة "الحرة"، قال مسؤول البنتاجون:" ليس هناك تغييرات كبيرة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضاف:"هناك تقدم باتجاه خاركيف بنحو 20 كلم و لكن دون أن يتمكن الروس من السيطرة عليها والقتال لا يزال عنيفا".

وواصل:"قتال عنيف بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية على بعد 15 كلم من مدينة ميكاليف".

وأكد أن "القوات الروسية لم تنجح في السيطرة على مدينة خاركيف الأوكرانية".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مسؤول في البنتاجون أن "معارك ضارية تدور في خاركيف ومحيطها والخسائر عالية لدى الطرفين".