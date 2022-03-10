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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة و شهية.. طريقة عمل مقبلات البطاطس بالجبنة

طريقة عمل مقبلات
طريقة عمل مقبلات البطاطس بالجبنة

مقبلات البطاطس بالجبنة من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، حيث تتمتع بمذاق شهي و لذيذ سوف ينال إعجاب العديد وبالأخص الأطفال.
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  مقبلات البطاطس بالجبنة بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

 

مقادير مقبلات البطاطس بالجبنة


بطاطس

 زيت 

جبن كريمي

 زيتون أسود

 فلفل ألوان 

ملح

 فلفل 


طريقة تحضير مقبلات البطاطس بالجبنة


- تبشر البطاطس وتتبل بالملح والفلفل

- يوضع في صينية كب كيك مع قليل من الزيت حتى لا تلتصق أو طاطة وتسوى على البوتاجاز

- يضاف حشو الزيتون الأسود المقطع والفلفل الألوان والجبنة الكريمية

- تدخل فرن ساخن حتى تنضج تماما، ثم تقدم


 

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