في عيد ميلاد رانيا محمود يس.. طالبها الجمهور بارتداء الحجاب وأحمد زكي شهد على عقد زواجها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رانيا محمود يس حيث إنها من مواليد 10 مارس عام 1972، وهي من أسرة فنية حيث أن والدها الفنان الراحل محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وشقيقها الممثل عمرو محمود ياسين، وزوجها الممثل محمد رياض.

معلومات عن رانيا محمود يس:

بدأت حياتها الفنية من خلال فيلم قشر البندق، من إخراج خيري بشارة.

ثم اتجهت بعدها للعمل بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن أعمالها: (ويبقى الأمل، رياح الشرق، العصيان، حكايات وبنعيشها).

وخاضت رانيا محمود ياسين تجربة التقديم التلفزيوني أكثر من مرة، واختارت تقديم برامج توك شو وليس فنية .

في عام 1998 تزوجت الفنانة رانيا محمود ياسين من الفنان محمد رياض وهو ممثل مصري ولد في إبريل عام 1970 وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وقدم مجموعة رائعة من الأعمال الفنية المتنوعة، ورزق الزوجان بولدين هما آدم وعمر.

تلقت الفنانة رانيا محمود ياسين دعوة من جمهورها وذلك لارتداء الحجاب، بعد أن قررت تقديم شخصية زينب الغزالي في مسلسل “أم الصابرين” الداعية الإسلامية الشهيرة طلب جمهورها منها أن ترتدي الحجاب مثل والدتها الفنانة شهيرة، ولكنها ردت على ذلك قالت: “لا يمكن أن أرتدي الحجاب بهذه الطريقة فأنا أحترمه كفرض إسلامي ولن أرتديه بقرار متسرع وأعود لأخلعه مرة أخرى، ولكني بالتأكيد كأي مسلمة أتمنى أن يهديني الله لارتداء الحجاب فهو فريضة لها قدسية واحترام”، كذلك أضافت رانيا أنها في بداية المسلسل تجسد دور فتاة متحررة قبل أن تنضم إلى الدعوة الإسلامية وسوف تظهر في الحلقات الأولى بدون حجاب.



نشرت رانيا صورة قديمة عبر حسابها على انستجرام تجمعها بالفنان الراحل أحمد زكي والذي شهد على عقد قرانها وكتبت قائلة: “الراحل أحمد زكي كان شاهداً على عقد قراني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته كان دائماً معي في لحظاتي الفارقة”.