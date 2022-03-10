أبو جبل يوجه رسالة لـ جمهوره.. شاهد

نشر محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ، صورتين له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب محمد ابو جبل “ ينقلك الصبر في كل مكان وفي الوقت المحدد ”.

و أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "عقد محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الزمالك جلسة مع إدارة ناديه في الساعات الماضية لمناقشة ملف تعديل عقده في الفترة المقبلة، وكانت المفاجأة باعتراف أبو جبل لمسئولي الزمالك بالتوقيع للنصر السعودي".

سبب توقيع أبو جبل للنصر

وواصل: "أبوجبل أكد لمسئولي الزمالك أن التوقيع جاء بسبب عدم وجود مفاوضات من الزمالك معه من الأساس إضافة إلى القيمة المالية العالية التي سيحصل عليها هناك ورغبته في تأمين مستقبله".

وعلم "بوكس تو بوكس" أن نادي النصر السعودي وضع بندا في العقد بأنه لا يتم تنفيذه إلا بعد خضوع أبوجبل للكشف الطبي في مايو المقبل بما يمنحهم الحق في فسخ العقد حال تعرض اللاعب لأي إصابة وغيابه لفترة طويلة، في الوقت الذي لا يمتلك أبو جبل الحق نهائيًا في التراجع عن العقد لأي سبب.

حيلة الزمالك لإستعادة أبوجبل

الزمالك أمامه حل واحد يسعى لتنفيذه وهو التوقيع مع أبوجبل وتمديد عقد اللاعب وقطع الطريق على النصر السعودي على طريقة عبدالله السعيد وما فعله الأهلي من قبل بعدما جدد مع اللاعب ومدد العقد ليصبح عقد الزمالك وقتها لاغيًا.