العراق.. حريق كبير في مجمع طبي جنوب البلاد

نجحت فرق الدفاع المدني العراقية في السيطرة التامة على حادث حريق ضخم اندلع فجر هذا اليوم الخميس داخل مجمع طبي ومركز تجميل مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني مشيد من ألواح السندويج بنل في منطقة عواشة مركز محافظة ميسان جنوب العراق .



كما استنفرت مديرية الدفاع المدني جهدها البشري من رجال اطفاء وزجت بالعديد من الآليات التخصصية والساندة حتى أحكمت السيطرة على سريان النيران السريع داخل ألواح السندويج بنل التي تداعت من شدة الحرارة مما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.

جانب من عمليات الإطفاء

كما تمكنت فرق الدفاع المدني من إيقاف انتشار الحريق الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وأنهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية .



و استدعى الدفاع المدني خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

يذكر أن السندويج بنل أضحى يشكل عقبة كؤود أمام مديرية الدفاع المدني التي استنزفت مواردها بسبب استشراء البناء من خلال ألواح السندويج بنل.