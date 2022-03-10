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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر طيور مهاجرة من أوكرانيا.. موسكو تتهم واشنطن بالتخطيط لنشر أوبئة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وثائق أظهرت أن الجانب الأمريكي خطط لنقل مسببات الأمراض من خلال الطيور والخفافيش والزواحف إلى أوكرانيا عام 2022.

 

وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة في أوكرانيا مشروعا لدراسة انتقال الفيروسات عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى، كانت ذات أهمية خاصة.

 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الغرض من هذا البحث البيولوجي وغيره من الأبحاث البيولوجية الممولة من قبل البنتاغون في أوكرانيا يتمثل في إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة.

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وأفادت الوزارة بأنها تعتزم في المستقبل القريب نشر حزمة جديدة من الوثائق الواردة من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية وتقديم نتائج فحصهم.

 

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنه لو لم يتم إيقاف نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لخرجت الآن عن السيطرة.

 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي، أنه "إذا لم يتم إيقاف هذا (نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا) الآن، فسيكون كل شيء خارج نطاق السيطرة، وسيخضع حصريا لسيطرة القوى المتطرفة، والتي يبدو أنها بدورها لم تعد خاضعة للسيطرة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن واشنطن تقر بأن أوكرانيا لديها منشآت أبحاث بيولوجية وتؤكد أنها ستعمل على عدم سيطرة روسيا عليها.

وأوضحت المتحدثة أن البيانات المتعلقة بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تغير تماما صورة مشاركة واشنطن، مضيفة أن هذه أداة لتهديد مباشر لروسيا الاتحادية.

وكانت روسيا قد حذرت روسيا أنها ستستهدف منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية وندعو الموجودين فيها للمغادرة وإخلائها.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو لديها وثائق تؤكد تطوير مكونات "سلاح بيولوجي" في المختبرات الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية، وأن هناك "مختبرات بيولوجيّة قرب حدود روسيا كانت تجري فيها أبحاث لتطوير أسلحة بيولوجية وتدمير عيّنات تمّ تطويرها في المختبرات لمحفّزات أمراض كالكوليرا والطاعون بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وفي وقت سابق أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وجود "منشآت أبحاث بيولوجية" في أراضي أوكرانيا، قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع تحت سيطرة روسيا.

روسيا أوكرانيا أسلحة بيولوجية الفيروسات الولايات المتحدة

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