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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شركة مياه أسيوط يتفقد المحطة المرشحة بمنفلوط

رئيس شركة مياه أسيوط
رئيس شركة مياه أسيوط يتفقد المحطة المرشحة بمنفلوط

تفقد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد محطة مرشحة منفلوط والتى تُعد هذه المحطة واحدة من ضمن ٦ محطات أخرى جارى العمل بهم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

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وخلال تفقده شدد " درة" على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين للحفاظ على سلامتهم وتأمين بيئة العمل، كما أكد على سرعة نهو الأعمال طبقا للجدول الزمنى لها.

وذكر رئيس الشركة أن التوسعات بالمحطات يهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن بتقديم له كوب ماء نظيف وصرف صحى آمن من خلال العمل الدائم والتركيز على تلاشي اى مشاكل او معوقات تسبب ضعف المياه وخاصة فى وقت الذروة وأيضاً فى البنايات العشوائية.

والجدير بالذكر أن الشركة تنفذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" فى ٦ محطات مياه شرب بعدد ٧ مراكز بمحافظة أسيوط تمثلت في (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح)، والتى تهدف لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وتحقيق قفزة قياسية بمستوى معيشة المواطن  في القرية الريفية.

وفى نهاية الجولة التفقدية شدد درة على أهمية الاسراع فى معدلات الإنجاز انسجاما مع توجهات القيادات السياسية،  وبذل كافة الجهود المتاحة في شتي المناطق الجارى العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي والعمل على قدم وساق لنهو الأعمال التنفيذية فى مواعيدها المحددة دون الإخلال بالجدول الزمني نحو توحيد كل الجهود لتتوافق المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة 2030م لتحقيق التمكين الاقتصادى .

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مياة اسيوط أسيوط اخبار اسيوط المحطة المرشحة بمنفلوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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