صحة الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى باريس المركزي بالوادي الجديد.. الإثنين المقبل

تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، خلال اجتماعها الاثنين القادم ، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مستشفى باريس المركزى بمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء مستشفى عام بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وكانت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، قد ناقشت فى اجتماعات سابقة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وقال الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة، إن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعا لمناقشة الدراسة بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين، للاستماع لوجهات نظر رجال الدين والمتخصصين في مجالات الإسكان، كما عكفت اللجنة على دراسة مؤشرات الوضع السكاني في مصر.