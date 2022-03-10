ممدوح غراب: جار تنفيذ 720 مشروعاً ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمختلف مراكز الشرقية

منها 10 مجمعات زراعية وأخرى حكومية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري تهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه جار تنفيذ 720 مشروعاً ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أوضح المحافظ أن معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية كالأتي :

الإنتهاء من تنفيذ 53 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 139 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 78 %

الإنتهاء من تنفيذ 57 مشروعا بقطاع مياه الشرب من إجمالي 62 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 97 %

الإنتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 8 ترع بقطاع الري والكباري من إجمالي 36 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 65 %.

الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 48 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 83 %

جار تنفيذ 37 مشروعا بقطاع الشباب والرياضية بنسبة تنفيذ بلغت 85 %

الإنتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 29 %

الإنتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الإسعاف من إجمالي 7 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99 %

جار تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 96 %

جار تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 93 %

جار تنفيذ 7 مجمعات سكنية من إجمالي 8 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 25 %

جار تنفيذ 5 وحدات تضامن إجتماعي من إجمالي 6 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 55 %

تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 4 %

تم الإنتهاء من تنفيذ 12 مشروعا بقطاع الإتصالات من إجمالي 95 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 14 %

جار تنفيذ 12 مشروعا في قطاع الكهرباء والإنارة من إجمالي 82 مشروع بنسبة تنفيذ 4 %

أضاف محافظ الشرقية أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال إنشاء عدد 10 مجمعات حرفية و10 مكتبات و 41 مشروع رصف للطرق الداخلية و 9 مشروعات رصف للطرق المحلية و إنشاء موقف و 6 وحدات إطفاء علي التوالي مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 162 مشروعا وجار تنفيذ 257 مشروعا بالإضافة إلى البدء في تنفيذ 301 مشروع علي التوالي من إجمالي 720 مشروع وبنسبة تنفيذ إجمالية 40 %.