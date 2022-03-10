بورشه باناميرا الرياضية موديل 2023 تحتفظ بمحركات الاحتراق في الجيل الثالث

بدأت بورشه في إجراء اختبارات على طراز باناميرا الجيل الثالث التي تنتمي لسيارات الصالون الرياضية قبل طرحها بالأسواق مع نهاية 2023.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات طراز Mk3 الجديد ، الذي يحمل اسم كودي داخل الشركة 972 ، سيسير على نفس النهج التقليدي لشركة "بورشه" الألمانية العريقة فيما يتعلق تعاقب الأجيال المختلفة، من خلال تغييرات ثورية قليلة والاحتفاظ بروح الطراز الأصلي إذ طورت المظهر الخارجي لباناميرا ذات الـ 6 سنوات بمهارة وأناقة، تحت هيكل السيارة المصنوع من الفولاذ والألمنيوم، أضافت بورشة عدة تحسينات وترقيات لتستطيع منافسة "بي ام دبليو" الفئة الثامنة جران كوبيه و مرسيدس بنز CLS.

بورشه باناميرا 2023

سوق تتلقى بورشه باناميرا مجموعة تعديلات إصلاحية ومختلفة في مجموعات نقل الحركة التي تعمل بالبنزين ، كلها مزودة بنظام عادم معدل بشكل كبير وبرامج مطورة تهدف إلى تلبية لوائح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنسب انبعاثات Euro 7 القادمة.

تزامنا مع إطلاق إصدارات "بورشه باناميرا 2023" المحدثة من محركات V6 بسعة 2.9 لتر و 4.0 لتر واختيار محرك V8 بشاحن توربيني مزدوج ، مع خصائص هجينة معتدلة 48 فولت ، ستأتي باناميرا الجديدة بمجموعة نقل هايبرد بلج إن وهي نفس مجموعة النقل المخطط لها في طراز بورشه كايين الـ Mk4 القادمة والتي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض.

بورشه باناميرا 2023

بالاقتران مع وظائف أنماط القيادة المعاد صياغتها وتعديلها من المتوقع أن يقدم نظام الهايبرد بلج إن المطور "أكثر بكثير" من 31 ميلاً من النطاق الكهربائي الخالص الموجود في طرازات E-Hybrid الحالية.