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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفطرت أياما في رمضان الماضي ولم أقضها ماذا أفعل؟.. الأزهر يجيب

أفطرت أياما في رمضان
أفطرت أياما في رمضان الماضي

أفطرت أياما في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ رمضان ولم أصمها؟ .. سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أفطرت أياما في رمضان الماضي

وقال مركز الأزهر في فتواه:" من أفطر في رمضان لعذرٍ، فعليه قضاء ما فاته من صيام بعد رمضان، متى تَمَكَّن من ذلك، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة: 185]

ولفت الأزهر إلى أن المرأة إذا أتاها الحيض في رمضان فإنها تفطر وجوبًا -ومثلها النُّفسَاء-، وتقضي ما فاتها بعد رمضان، وقبل دخول رمضان الذي يليه في أي وقت يصح صيامها فيه خلال العام، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه]

وتابع الأزهر: إذا أخرَّت المرأة القضاء حتى دخل عليها رمضان آخر، وكان التأخير لعذر من حَملٍ أو رضاع أو مرض؛ فإنه يجب عليها القضاء متى تمكنت من ذلك وزال عنها العذر، ولا شيء عليها سوى قضاء الأيام التي أفطرتها.

واستطرد: أما إذا أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها القضاء اتفاقًا، واختلف الفقهاء، هل عليها مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، أم لا؟! والواجب عليها هو القضاء فقط على المفتى به.

وشدد الأزهر على أنه ينبغي على المرأة أن تبادر إلى قضاء ما فاتها من رمضان متى استطاعت ذلك، إبراءً لذمتها، ووفاء بحق الله سبحانه.

التصرف الصحيح لمن كان عليها قضاء ولم يصومه قبل دخول رمضان

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هل يفطر استخدام الملصقات العلاجية أثناء الصوم؟

وصف لي الطبيب لاصقات علاجية فهل تفطر؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما وصفه الطبيب من ملصقات أو لاصقات علاجية هي من قبيل ما يتشربه الجسم وبالتالي لا يفطر خاصة وأنه لم يدخل عبر أحد السبيلين.

 

هل تأثم الحامل على إفطار رمضان؟ وكيف تقضي ما فاتها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها أو شق عليها أو خافت على جنينها، موضحاً أن لها أن تفطر ويلزمها القضاء متى وضعت حملها، وإن فات رمضان أو اثنين أو ثلاث.

رمضان الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية هل يفطر استخدام الملصقات العلاجية أثناء الصوم هل تأثم الحامل على إفطار رمضان دار الإفتاء

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