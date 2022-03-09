الموجة الخامسة وشهر الصيام.. تعرف على محظورات كورونا في رمضان

اعتدال ملحوظ واستقرار نسبي..

بعد ظهور العديد من متحورات كورونا في الأشهر القليلة الماضية، ودخول مصر في الموجة الخامسة من كورونا، يبدو أن الأمر بدأ في الاعتدال بشكل ملحوظ واستقرار نسبي في أعداد إصابات كورونا مؤخراً مع نهاية فصل الشتاء واعتدال أحوال الطقس، خاصة وأن الفيروس التاجي ينشط بشكل واضح مع أشهر البرد في الشتاء، ويتشابه كثيراً مع الأنفلونزا الموسمية ، لكن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض واضح في أعداد إصابات ووفيات كورونا وهو ما يؤكد انحسار الموجة الخامسة واستقرار الوضع في مصر بشأن كورونا بشكل مطمئن خاصة قبل شهر رمضان .

انكسار الموجة الخامسة

وفي تصريحات مطمئنة ، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة أن الدولة المصرية توسعت في معدلات التطعيم خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير كميات من التطعيم بأنواع مختلفة لكل فئات الشعب في كل مكان، مشيرا إلى أننا سنصل إلى تطعيم 70% من المواطنين خلال شهرين.

وقال الدكتور خالد عبد الغفارـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية لبرنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي، مساء اليوم الإثنين، إن العالم بدأ يتعامل مع فيروس كورونا مثل الإنفلونزا الموسمية والكثير من دول العالم بدأت في تقليل الإجراءت الاحترازية وآخرها المملكة العربية السعودية،: "ونحن في مصر لدينا بعض التحفظ والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال لجنة الأزمة حتي نصل لمعدلات التطعيم التي نتمناها".

وتابع عبد الغفار: "التعامل الجيد مع الأزمة لم يكن سيحدث إلا في وجود قيادة سياسية ومؤسسات دولة تنفذ رؤية سياسية استطاعت قيادة الدولة في عصر صعب"، مضيفا أن "الذي وصلنا إليه حتى اليوم في عدد الإشغالات على مستوى المستشفيات في أعداد كورونا تقول إن الموجة الخامسة لفيروس كورونا انكسرت بشكل حاد جدا"، وهذا انعكس على عدد الحالات التي تتردد على المستشفيات.

وأكد: "هناك نقص في معدلات المرضى المصابين بفيروس كورونا، وهناك نقص بنسبة تصل إلى 41% في عدد الوفيات والمعدلات والمؤشرات تؤكد أن الموجة الخامسة انكسرت بشكل واضح".

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، عن تحصين كامل لأكثر من 50% للفئات العمرية أكثر من 18 عاما، وأكثر من 65% كجرعة أولى، "وهذا معناه أننا حققنا معدلات كبيرة جدا"، لافتا إلى وجود أعداد ليست قليلة تم إصابتها بفيروس كورونا أكثر من مرة وهذا يحدث في كل دول العالم.

انخفاض اعداد اصابات كورونا

من ناحية أخرى ، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بكورونا، وأيضاً حالات انخفاض في الحالات المصابة التي تلجأ إلى دخول المسشتفيات، معقباً: "هذا الانخفاض نشهده منذ الأيام القليلة الماضية، ونتمنى أن نستمر في هذا الانخفاض .. وعلى هذا يكون مؤشر لانتهاء الموجة الخامسة من كورونا".

وأضاف حسام عبد الففار في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن 50% من المواطنين تلقوا جميع جرعات لقاح كورونا، مشيراً إلى أن من حصل على الجرعة الأولى والثنائية وصل عددهم إلى 30 مليون، والحاصلين على الجرعة الأولى فقط 40 مليون تقريباً، والحاصلين على الجرعة التنشيطية هم مليون تقريباً.

وعقب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قائلاً: "هذه الأرقام مقبولة ولكن غير مُرضية، لأننا نأمل الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين في النصف الثاني من هذا العام 2022 .. ووصولنا لـ 50% في الوقت الحالي هو مؤشر بأننا سنصل إلى المستهدف وهو 70%".

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن هناك اجتماعات وزارية بشكل اسبوعي ويومي لمتابعة ملف كورونا، ونسب الإصابة، ومعدلات الشفاء، ومعدلات الوفاة، ومن خلال هذه المتابعة وجه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتيسير الأمر على المواطن، من خلال عدم تقييده أثناء تلقي اللقاح، وعدم التسجيل مسبقاً قبل أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، بالإضافة إلى توفير المراكز المتنقلة والمراكز المؤقتة في كل مكان.

انتهاء الموجة الخامسة لكورونا

كما قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الموجة الخامسة لـ إصابات فيروس كورونا، انكسرت، وتابع: "بدأنا نبقى على الخط النازل لمعدل الإصابة في الموجة الخامسة، ووزارة الصحة والسكان تعلن أعداد إصابات أقل وبخاصة في الأسبوع الماضي وهو ما يعني انحسار الموجة التي كنا نعاني منها".

وأضاف رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "بالنسبة للتراجع في معدلات الاشتباه في الإصابات، فإن هناك عوامل كثيرة ذات صلة، حالة الفزع التي كانت موجودة لدى المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا قلت إلى حد كبير وبخاصة مع استخدام اللقاحات، لأن الكثير بدأ يشعر بالأمان".

ولفت رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إلى أن ضعف حدة الإصابة بمتحور أوميكرون جعل المواطن يشعر أن كورونا مرض بسيط ولا مضاعفات خطيرة فيه، لافتًا إلى أن الإصابات التنفسية مثل البرد والانفلونزا قلت مع الظروف الحالية في ظل تحسن الحالة الجوية.

وأشار، إلى أن من بين مسببات تراجع معدلات الاشتباه في الإصابات، إرشادات وزارة الصحة والسكان، إذ أن رئاسة الوزراء قررت ألا يدخل أي مواطن المصالح الحكومية دون الحصول على التطعيم وهو ما قلل كثيرا في معدلات الإصابة وأسهم في انحسار الموجة الخامسة التي نعيشها حاليا.

صلاة التراويح في رمضان

أما عن إمكانية صلاة التراويح في رمضان، فقد أصدرت وزارة الأوقاف بياناً رسمياً بهذا الشأن وأكدت تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات وابتهالات وبرامج علمية وخواطر دعوية وفتاوى رمضانية، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.

وشددت على أن كل ذلك مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، مبنية على الرأي العلمي الطبي.

وأوضحت الأوقاف، أن الرأي الديني فيما يتصل بالأمور المتعلقة بالطب يتبع الرأي الطبي ويُبنى عليه ولا يسبقه ، من باب قوله تعالى : "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وطالما أكد أهل الطب على أهمية الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي فنحن معهم ومن خلفهم ونؤكد على الالتزام بما يؤكدون عليه من باب ما قررناه أن الساجد قبل المساجد، وأن الذي أمرنا بعمارة المساجد هو الذي أمرنا باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على النفس الإنسانية.

صلاة التراويح

وتابعت وزارة الأوقاف، أنه في إطار التوازن والوسطية التي انتهجتها الدولة المصرية منهجًا وخطًا ثابتًا في جميع أمورها بما في ذلك التعامل مع آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا ، فإننا سلكنا هذا المسلك الوسطي في كل أمورنا وبخاصة عمل المساجد في شهر رمضان العام الماضي ، وسنسلكه في شهر رمضان هذا العام ، وبذات ضوابط العام الماضي من إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن والذي تم في العام الماضي ، وصلاة القيام على النحو الذي تمت به في العام الماضي بذات إجراءات التباعد والتخفيف ، بحيث تكون مدة صلاة القيام في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

صلاة السيدات

وفيما يتعلق بمصليات السيدات، قالت الوزارة سيتم تنظيم العمل بها كما يتم تنظيم العمل في المساجد من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، وقد تم توجيه جميع المديريات بأنه لا مانع من فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة، أم واعظة متطوعة ، أم معلمة، أم غيرها ، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به ، وتوجهها بخطاب مكتوب إليه ، وذلك للإشراف على الالتزام بإجراءات التباعد.

وذلك مع الاستمرار بالسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول به الآن، مع الالتزام فيها بإجراءات التباعد وأفضلية أن تكون في الأماكن المفتوحة بالمساجد متى توفر ذلك.