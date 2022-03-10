أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام بالحكومة اللبنانية، وذلك خلفا لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور نجيب ميقاتي رئيس الحكومة وجميع الوزراء.

يأتي تعيين مكاري لوزارة الإعلام خلفا لوزير الاعلام السابق جورج قرداحي الذي يتقدم باستقالته في الثالث من شهر ديسمبر الماضي على خلفية أزمة تسببت فيها بين لبنان ودول الخليج على خلفية تصريحات أعتبرت أنها مسيئة.

وكان ميقاتي قد أسند لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إدارة أعمال وزارة الإعلام بالوكالة منذ استقالة قرداحي وحتى اليوم.

وفي ختام الجلسة ، صدر المرسوم رقم 8919 اليوم بتعيين مكاري لوزارة الإعلام ووقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.