أيهما أفضل علاج الدوالي بالليزر أم الحقن

دوالي الساقين من المشاكل التي تؤثر على المشي وتشعر المريض بالآلام الكثيرة، ولكن مع التقدم الطبي الهائل أصبحت هناك العديد من الوسائل والطرق لحل تلك المشكلة والتخلص منها نهائياً.



وكشف الدكتور وليد الدالي، أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، إن هناك طرقا مختلفة لعلاج الدوالي بدون جراحة مثل الليزر والحقن.



وأكد الدكتور الدالي إن إستخدام الليزر كعلاج للدوالي يعتبر هو الأحدث حيث أنه يغني عن العمليات الجراحية المعقدة حيث يتم إزالة الدوالي بإستخدم المخدر الموضعي ويستغرق إجراء العملية نصف ساعة الي ساعة وبعدها يعود المريض إلي حياته بشكل طبيعي، لافتاً إلي أنه يتم إستخدام القسطرة عن طريق إدخالها إلي الوريد المصاب وتسليط أشعة الليزر عليها، فتعمل أشعة الليزر على إغلاق الوريد بسبب الحرارة الخاصة بأشعة الليزر ومن ثم يختفي الوريد نهائياً.



وفي السياق ذاته أوضح الدكتور وليد الدالي إن الحقن يعد من أنجح الطرق أيضا للتخلص من الدوالي بدون جراحة، حيث يتم إدخال إبرة دقيقة داخل الوريد المصاب ويتم حقن مادة داخل الوريد تعمل على التخلص من الانسداد وامتصاص الدم مرة أخرى ويتم استخدام أربطة ضاغطة أثناء الحقن وبعده، وذلك لمساعدة جدران الأوعية الدموية على الإلتصاق ببعضها وبعدها تختفي ولا تعود للظهور مرة أخرى وتتميز هذه الطريقة بنتائجها السريعة حيث يختفي الألم تماما بعد الحقن.