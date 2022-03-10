عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أيهما أفضل علاج الدوالي بالليزر أم الحقن

صدى البلد

دوالي الساقين من المشاكل التي تؤثر على المشي وتشعر المريض بالآلام الكثيرة، ولكن مع التقدم الطبي الهائل أصبحت هناك العديد من الوسائل والطرق لحل تلك المشكلة والتخلص منها نهائياً.


وكشف الدكتور وليد الدالي، أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، إن هناك طرقا مختلفة لعلاج الدوالي بدون جراحة مثل الليزر والحقن.


وأكد الدكتور الدالي إن إستخدام الليزر كعلاج للدوالي يعتبر هو الأحدث حيث أنه يغني عن العمليات الجراحية المعقدة حيث يتم إزالة الدوالي بإستخدم المخدر الموضعي ويستغرق إجراء العملية نصف ساعة الي ساعة وبعدها يعود المريض إلي حياته بشكل طبيعي، لافتاً إلي أنه  يتم إستخدام القسطرة عن طريق إدخالها إلي الوريد المصاب وتسليط أشعة الليزر عليها، فتعمل أشعة الليزر على إغلاق الوريد بسبب الحرارة الخاصة بأشعة الليزر ومن ثم يختفي الوريد نهائياً.


وفي السياق ذاته أوضح الدكتور وليد الدالي إن الحقن يعد من أنجح الطرق أيضا للتخلص من الدوالي بدون جراحة، حيث يتم إدخال إبرة دقيقة داخل الوريد المصاب ويتم حقن مادة داخل الوريد تعمل على التخلص من الانسداد وامتصاص الدم مرة أخرى ويتم استخدام أربطة ضاغطة أثناء الحقن وبعده، وذلك لمساعدة جدران الأوعية الدموية على الإلتصاق ببعضها وبعدها تختفي ولا تعود للظهور مرة أخرى وتتميز هذه الطريقة بنتائجها السريعة حيث يختفي الألم تماما بعد الحقن.

دوالي الساقين الدكتور وليد الدالى الدالي الليزر للتخلص من الدوالي بدون جراحة health Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

امتحانات تجريبية لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت 20 مارس

بعد اختفاء 5 أيام..العثور على طفل غارق بمصرف في المطرية بالدقهلية

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يتخطى 1000 جنيه

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. إعلان مقلق من وكالة الطاقة الذرية بخصوص محطتي تشيرنوبل وزابوريجيا النوويتين

خبراء علم نفس يوضحون كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع أخبار الحرب

ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية

مواطنون أمريكان: ارتفاع كبير في أسعار الوقود..فيديو

كارتيرون: رحيل مصطفى فتحي وإصابة طارق حامد سبب تراجع نتائج الزمالك

الولايات المتحدة: رفضنا إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لمنع حرب عالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

الظهور بمناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

طريقة عمل الشُريك بمذاق مختلف وأنواع عدة

فيديو

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

إلهام شاهين تدافع عن الإسلام بـ "طلوع الروح".. وبدلة رقص هند صبري|فيديوجراف

تقرير| الشتا راجع تاني.. درجات الحرارة ستصل لـ 8.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ