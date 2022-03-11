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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أغلى هواتف سامسونج لعام 2022.. سعر ومواصفات Galaxy S22 Ultra

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

أطلقت شركة سامسونج Samsung، أحدث هاتفها الرائدة ضمن تشكيلة جلاكسي S الشهيرة، وتضم سلسلة Galaxy S22 للعام الحالى طراز قوى بمواصفات مميزة تحت اسم Galaxy S22 Ultra.

مميزات هاتف سامسونج الجديد Galaxy S22 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف سامسونج الجديد Galaxy S22 Ultra، كهاتف رئيسي للشركة وبديلا لسلسلة Galaxy Note التي تم إيقاف إنتاجها خلال العام الماضي، ويتميز الطراز الجديد بشاشة بحجم أكبر تدعم العمل مع القلم الالكتروني S Pen.

 

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ويدعم هاتف سامسونج الجديد Galaxy S22 Ultra، الإجراءات الهوائية للقلم الذكي، من بينها التقليب في معرض الصور أو التحكم في كاميرا الهاتف عن بعد دون لمس الشاشة، وحصلت كاميرا الهاتف على بعض التحسينات بشكل كبير على إمكانات الصور والفيديو في الإضاءة المنخفضة.

Samsung Galaxy S22 Ultra review
هاتف سامسونج الجديد Galaxy S22 Ultra

سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy S22 Ultra

- يأتي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بشاشة منحنية شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتغطية لونية من نوع DCI-P3، ومستشعر لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، تدعم العمل مع القلم الالكتروني S Pen.

- يتمتع هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة Periscope بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي مميزة بدقة 40 ميجابكسل، تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة والصور الشخصية.

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

- يمتاز هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بهيكل مصنوع من الألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، تبلغ أبعاده 163.3×77.9 × 8.9 ملميتر، ويزن 228 جرام، زودته سامسونج بطبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass Victus+ ومعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

- يعمل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4 على حسب السوق.
- ويحزم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 15 وات.

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

- يعمل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بواجهة المستخدم One UI 4.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات و 5G و Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E.

- يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، في ألوان الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو اللون العنابي وألوان الجرافيت والأحمر والسماوي.

- يباع هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، مقابل سعر 1200 دولار (أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري)، لطراز 8 + 128 جيجابايت.

Samsung Galaxy S22 Ultra review
هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra
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