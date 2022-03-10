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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد موستانج تأتي بإصدار محدود في الولايات المتحدة.. صور

فورد موستانج تأتي
فورد موستانج تأتي بإصدار محدود في الولايات المتحدة

أطلقت فورد موستانج إصدار محدود في ولاية كاليفورنيا يتميز بتغييرات في التصميم الخارجي ومعدات مطورة، بأسعار تبدأ من 52 ألف جنيه إسترليني، وتعتمد Mustang California Edition  على النموذج الأولي لسيارة Shelby GT notchback coupé  لعام 1967، والتي أطلق عليها اسم California Special حيث تتميز السيارة الأصلية بشبكة ومصابيح ضباب وخطوط سباق جانبية كلها مطلية باللون الأسود، بالإضافة إلى مشتت هواء مستوحى من شيلبي وفتحات تهوية جانبية جديدة.

فورد موستانج تأتي بإصدار محدود في الولايات المتحدة

يتم تقديم التغييرات الرئيسية في موستانج في الهيكل القابل للتحويل فقط، وهي تستند إلى التصميم الذي يكتسب شبكة أمامية من خشب الأبنوس الأسود على شكل قرص العسل، وخطوط جانبية سفلية باللون الأسود والأحمر والرمادي، وشارات فريدة من نوعها، وعجلات 19 بوصة وشارات كاليفورنيا الخاصة، ويحتوي كل موديل أيضًا على شعار "خاص بكاليفورنيا" يمكن رؤيته فقط في ضوء الشمس القوي.

فورد موستانج تأتي بإصدار محدود في الولايات المتحدة

تقول فورد إن الديناميكيات الهوائية للسيارة قد تم تحسينها مع تركيب فاصل أمامي أكبر بالإضافة إلى مجارف هواء جانبية خلفية اختيارية.

تتميز California Edition Mustang في الداخل نسخة موستانج بكاليفورنيا بمقاعد أمامية مدفأة ومبردة مطلية باللون الرمادي المصنوع من جلد الغزال، ويستقبل الطراز أيضًا شاشة عرض رقمية مقاس 12 بوصة ولوحة عدادات منتهية من الألومنيوم.

فورد موستانج تأتي بإصدار محدود في الولايات المتحدة

ستتوفر من الخارج بتسعة ألوان، بما في ذلك Grabber Blue و Cyber ​​Orange ، والتي تتناقض مع السقف الأسود القابل للتحويل في الطراز.

 

ستعتمد نسخة موستانج كاليفورنيا على محرك V8 سعة 5.0 لتر ينتج 443 حصاناً و 390 رطلاً، ويمكن للسيارة أن تتسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 4.5 ثانية، وجميع الطرازات مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات.

فورد موستانج تأتي بإصدار محدود في الولايات المتحدة
فورد موستانج كاليفورنيا mustang California شيلبي

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