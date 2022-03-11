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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أربعة أشياء يجب تجنب التنظيف بالخل الأبيض

صدى البلد

الخل الابيض هو منتج يستخدم في معظم مهام التنظيف المستخدمة في الحمامات والمطابخ وفي أي مكان بينهما.

 فهو معروف لإزالة البقع وخصائص مقاومة البكتيريا. 

ومع ذلك ، على الرغم من خصائصها المذهلة ، إلا أن هناك مناطق معينة في المنزل لا ينبغي أبدًا استخدام هذا العنصر فيها 

وهناك العديد من النتائج التي تشير إلى الخل كعلاج طبيعي وغير سام ومستدام ورخيص لجميع المنتجات تقريبًا.

"ولكن في حين أنها جيدة لتنظيف بعض الأشياء ، إلا أنها قد تسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها للآخرين.

"يمكن ان يتسبب الخل الابيض في أضرار جسيمة ودائمة لمنزلك وأجهزتك 

 

المرايا

بعض النظر  عما قد تراه على الإنترنت ، يجب ألا تستخدم أي شيء حامضي ، سواء كان الخل أو عصير الليمون ، لتنظيف المرايا.

هذا لأنه يمكن أن يتسرب خلف الطبقة الرقيقة ويتآكل الغطاء الفضي الذي يعطي كل مرآة لمعانها.

بدلاً من ذلك ، استخدم منظفًا لطيفًا غير قابل للتآكل مع قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

 

تنظيف غسالات الصحون
 

قد يقترح البعض بتنظيف غسالة الأطباق" باستخدام الخل بدلاً من منظف غسالة الأطباق  لإزالة الترسبات من غسالة الأطباق أو يوصون به كأداة مساعدة للشطف.

لكن الخل يمكن أن يشوه الأجزاء الداخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ لغسالة الأطباق ويؤدي إلى تدهور أي أختام مطاطية ، مثل مانع تسرب الباب والمضخة وأنبوب التصريف ، مما قد يؤدي إلى حدوث تسرب على المدى الطويل.

علاوة على ذلك ، إذا اختلط الخل مع البقايا المالحة أثناء الدورة ، فقد يتسبب ذلك في تغيير ألوان الأطباق والأواني المعدنية.

لذلك  يجب التزم بالمنتجات المصممة خصيصًا لهذا الغرض لأنها الخيار الأفضل.

 

مكاوي البخار

بينما يعتبر الخل طريقة رائعة لطرد الترسبات الكلسية من الغلاية ، يجب ألا تستخدميه لإزالة الترسبات الكلسية من المكواة البخارية.

يمكن أن يتلف الجزء الداخلي من الحديد بشكل دائم عن طريق التهام الطبقة الواقية بالداخل وتآكل الأجزاء البلاستيكية والمطاطية والمعدنية.

يجب أن تحتوي جميع المكاوي تقريبًا على تعليمات تنظيف في الدليل ، لذلك يعد هذا مكانًا جيدًا للتحقق أولاً وقبل كل شيء.

إذا كان النموذج الخاص بك يحتوي على وظيفة التنظيف الذاتي ، فكل ما ستحتاج إليه في معظم الحالات هو الماء.

 

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